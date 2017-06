"Yo tengo la impresión de que si siguen haciendo lo mismo va a pasar lo mismo. Yo soy contador y el régimen impositivo argentino no va más. Tenemos una presión de un país nórdico sobre el 50% que paga. Y no somos un país nórdico: tenemos problemas de seguridad, de salud, de educación, de agua corriente, de cloacas. Hay algo que no funciona", evaluó Randazzo, según se desprende de un video de la recorrida que se difundió.