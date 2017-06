"Jamás voy a romper Cambiemos porque soy la creadora y la fundadora", aseguró la diputada nacional en diálogo con radio La Red. "Nos llevamos muy bien pero hay que decirse las cosas. No hay ninguna crisis", señaló, pero rápidamente planteó un reclamo: "Es irrompible Cambiemos, pero me tienen que defender; me la he pasado defendiendo a los honestos y acusando a los corruptos, y desde la clase política no me ha defendido nadie".