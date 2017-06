"En el caso en particular, se trata de las vacaciones y, tal como lo establecen las leyes laborales, la finalidad es sanitaria e higiénica. Con lo cual, carece de absoluto sentido que perciba dinero en sustitución del descanso que la norma impone tomar, al menos cuando se trata de una antigüedad mayor a, como mucho, tres años. Además, entendemos que los propios imputados advirtieron esta limitación, lo que se vio reflejado en la maniobra deliberada de tramitar la liquidación en dos expedientes diferentes. Si bien el marco normativo –ley de contrato de trabajo- no habilitaba a la liquidación de vacaciones de más de dos años, el período comprendido entre 2013/2015 fue justificado mediante los antecedentes presentados. Sin embargo, no hay normativa ni usos y costumbres –como ya explicamos en los párrafos precedentes- que justifiquen la liquidación de vacaciones referentes a los años 2004/2012, razón por la cual decidieron desdoblar los trámites, hacerlos mediante una vía alternativa a la que se debía efectuar con el fin intentar ocultarlo pues, insistimos, sabían que no se encontraban respaldados".