Asimismo, dedicó, como de costumbre, unas palabras a acusar al Gobierno de atacarlas: "Nos dicen que nos van a quemar la casa, nos hostigan todo el tiempo, pero no van a poder con nosotras. No pudieron con nuestros hijos, aunque los quieran borrar, no van a poder. Porque ya está instalado en el pueblo que la defensa de la vida va por encima de todo. Para ellos la vida con un montón de dólares. Cuando ellos, por suerte, ya no estén más, nadie se va acordar de ellos, pero esta plaza va a llevar siempre el nombre de las Madres, que somos todos".