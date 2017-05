La UIF le había solicitado al juez Casanello que cite a indagatoria a Cristina Kirchner, al ex ministro de Planficación Federal Julio De Vido, al detenido ex secretario de Obras Públicas José López, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al ex subsecretario de Obras Públicas y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y al socio de Báez, Jorge Bringas, por asociación ilícita en la causa de lavado de dinero. Casanello rechazó el pedido porque la ex presidente y el resto de los ex funcionarios ya están procesados por ese delito en la causa por las irregularidades en la concesión de la obra pública que lleva el juez Julián Ercolini.