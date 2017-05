Solá también aprovechó para describir el trasfondo de las críticas de Peña, que comenzaron con la propuesta del massismo para bajar los precios: "Usted nos dijo que era una chantada lo que estábamos haciendo pero nunca pidió que era. Nunca calcularon el costo fiscal". Y aquí comenzó a hablar en primera persona, como si fuera el jefe de Gabinete: 'Primero pego y después veo. Pego porque me duele que sea una campaña pública, porque me duele que haya muchas firmas, que se movilice de esa manera y porque me duele que el fondo de la cuestión sea cierto. El fondo de la cuestión es lo que importa. Las formas se podían discutir. Pero el fondo es lo que importa. Entonces como me duele pego y digo que es una chantada'".