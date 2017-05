"Reconocemos a aquellas madres que entregaron lo más valioso, lo más sublime para una mujer: un hijo, para que la patria viva. No hay palabras para calificar tamaño sacrificio, no hay palabras para mitigar tanto dolor. A ellas les debemos un 'gracias' nacido de nuestras entrañas, y también un 'perdón', por no haber estado, en su momento, en todos los casos, a la altura de las circunstancias y haber puesto la cara, la acción y el corazón para una madre cuyo hijo no volvía de la guerra", sostuvo el jefe del Ejército.