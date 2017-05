La moral es muy alta y todo el mundo está teniendo un gran tiempo escribiendo mensajes en las sábanas y colgándolas por los lados del buque. El aburrimiento es la única cosa fatal con la que tenemos que tener cuidado. Como ya he mencionado anteriormente no hay prácticamente ningún espacio adicional para hacer entrenamiento de armas y ejercicio, pero eso no me preocupa. El único problema es que no tengo ningún sello postal, así que ¿podrían enviarme 2 ó 3, por favor? Les reembolsaré, por supuesto. Bueno, un montón de amor a toda la familia. Escribiré como sea posible y espero volver en 2 semanas.