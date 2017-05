En una entrevista con el periodista Luis Novaresio, en Radio La Red, la religiosa dijo que le dio "vergüenza" escuchar a la ex mandataria en televisión. "Si yo fuera Cristina estaría muda, eso es no reconocer lo que has hecho. ¿Cómo puede ser que estemos postulando a una persona que dejó que todos sus funcionarios de gabinete robaran? No voy a juzgar, pero nos han engañado y nos quiere seguir engañando", enfatizó.