Entre los dirigentes de su partido y entre quienes orientaron su campaña no hubo ningún ex funcionario o dirigente del Frente para la Victoria con alguna notoriedad. Macri se mantuvo en una oposición constructiva, pero firme y totalmente diferenciada frente al anterior gobierno. Su triunfo fue posible, entre otras cosas, porque logró movilizar masivamente a voluntarios que fueron a cuidar las urnas de un eventual fraude, apoyando a una campaña que no podía competir en recursos con el dinero y el aparato gubernamental. Mucha de esa gente se habría desmotivado si la posibilidad de cambio desaparecía integrando a su campaña no solo a Massa, sino a la bancada suplente del kirchnerismo que lo rodeaba, integrada por ex ministros, colaboradores y aplaudidores de ese gobierno, que además tenían imagen de serlo.