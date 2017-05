– Con motivo de estos hechos, también tomé conocimiento de la existencia de un sumario administrativo que se seguía contra Alberto Darnay, que ya se encontraría concluido y, en consecuencia, se habría desestimado todo reproche contra aquél. Concretamente, esas actuaciones se habrían originado con motivo de un supuesto acuerdo de intención entre el PAMI y Jicen Hitech Company (denominado "Product Supply and Joint Business Contract Between te Integral Medical Attention Program of Argentina and Jicen Hitech Co, Ltd. Of Korea"), supuestamente firmado el día 24 de octubre de 2016, en el que se menciona que Alberto Rafael Darnay y Osvaldo Barreñada actuaban como "CORDINATOR DE ENLACE UNIDAD PLAN BELGRANO, PAMI (INSJJP) in ARGENTINA y habría sido firmado por Alberto Darnay. Sin embargo, en esa investigación se ha acreditado que aquel documento es falso, por eso se desestimó toda la actuación sumarial.