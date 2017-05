La ex jefa de Estado se refirió en particular al soterramiento del Sarmiento, que no concretó durante su gestión porque "cuando se licitó, Odebrecht debía traer el financiamiento". "No la tenía que poner el Estado, la tenía que poner la empresa. Luego vino la crisis y no les dieron el crédito —relató Kirchner—. Y después querían que le reconocieran un 30% mas del precio de la licitación".