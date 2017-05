Ayer por la mañana había cierta sorpresa en el conjunto de asesores cercanos al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, por la promulgación de la ley. Es que tanto el funcionario como el propio Macri habían puesto en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, que se convirtió en un símbolo de la lucha de los organismos de derechos humanos. "Es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea si fueron 9 mil o 30 mil. Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido", había relativizado el Presidente en agosto del año pasado en una entrevista con el sitio BuzzFeed.