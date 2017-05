Durante el encuentro, que se hizo en uno de los salones del Hotel Sheraton donde sesiona la asamblea anual de la CIDH, el Gobierno le planteó a Eguiguren la invitación para que la comisión interamericana visite en un mes el país para evaluar detenidamente el caso de la líder de la Tupac Amaru que está detenida y que tanto el Grupo de Trabajo de la ONU como otros organismos de derechos humanos calificaron de "arbitraria" ese encarcelamiento. La CIDH no se pronunció sobre el tema abiertamente ya que prefiere antes visitar in situ a Sala. No obstante, la CIDH suscribió veladamente al informe de la ONU.