Más allá de las chicanas, del folclore de las hinchadas, el peronismo no sería la mejor expresión del peronismo si no existiera Cambiemos. De la misma manera que Cambiemos no llegará nunca a ser campeón si no existe un peronismo que le pelee la punta siempre. Pero no cualquier peronismo. Estamos hablando de un peronismo que se anime a hacer una profunda autocrítica. Uno que entienda que no puede vivir de la gloria de torneos pasados, del bombo, del chori, de los trapos. En la era del gol grabado con un celular y reenviado al instante por WhatsApp, el hincha exige buen juego y resultados. Por eso la defensa es a la institución, a lo que significa un partido con más de 70 años de historia. El que debería seguir existiendo cuando nosotros no estemos, siempre y cuando entienda que debe convivir en un nuevo mundo, el de la política transparente y responsable.