En el caso de Lousteau, Lanis encabeza la estrategia publicitaria y mediática al menos desde la última campaña, en el 2015, en la que el ex ministro de Economía K arañó la Jefatura de Gobierno porteña, que perdió en manos de Horacio Rodríguez Larreta por un par de puntos. La estrategia del publicista, según confiaron allegados al ex embajador en Washington, apunta a achicar la distancia con Elisa Carrió -la candidata oficial- y a la redefinición del concepto de la palabra "éxito". "¿Por qué perder con Carrió por 10 puntos es un fracaso?", se preguntan en las oficinas de la calle Costa Rica del ex funcionario, influenciados por los lineamientos del creativo. Allí, en el búnker del barrio porteño de Palermo del ex diplomático, donde pisa fuerte su primo y jefe de campaña, Guillermo Laje, tildan de "bielsista" a Lanis, en alusión al método que pregona Marcelo Bielsa: "Prevalecen el método y las ideas por sobre el resultado".