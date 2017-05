Por eso no queda más que creerle cuando, en diciembre de 2016, declaró ante la justicia brasileña que "lo que está pasando (con la corrupción) es algo institucionalizado, es algo normal, sucede con todos los partidos, donde ¿por qué peleaban, por cargos? No, todos sabíamos que no era por eso. Eran lanzamientos corruptos que ellos querían hacer, que los partidos colocaban con la finalidad de lograr recursos".