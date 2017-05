La diputada Elisa Carrió habló hoy sobre la causa Odebrecht: denunció la existencia de "un lobby de toda la clase política" para "proteger" al ex funcionario kirchnerista Julio De Vido, pero despegó de esa supuesta protección a Mauricio Macri y a Gustavo Arribas. Además, criticó la "persecución política" contra ella y señaló: "Soy una empobrecida ilícita. La política me llevó el matrimonio, me llevó la vida y me llevó al salud".