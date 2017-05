Respecto del proceso de renovación en el PJ, subrayó: "No entiendo a Amado Boudou y Luis D Elía como peronistas. Debemos dar una discusión larga y profunda. Peronismo es no ir en contra de los intereses de los que menos tienen". En esa línea, afirmó: "No quiero discutir el Peronismo con Boudou, con D'Elia, ni con Máximo Kirchner".