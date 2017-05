Así lo determinó el arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani. Según se supo, la decisión no tiene que ver con el rol que tuvieron las monjas esa madrugada de junio, sino por la falta de miembros e incumplimiento de requisitos estatutarios de la comunidad. "Me pareció prudente, porque con cuatro miembros (el monasterio) no tenía entidad numérica suficiente y no creció el número de fieles desde que se constituyó", explicó Radrizzani al diario Perfil días atrás.