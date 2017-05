Entregaron la mitad de la Policía Federal a la Ciudad, se desligaron del día a día. Al resto, hay que esperar. Tengo una mirada totalmente distinta. Se han comprometido muchas cosas, pasaron 500 días y no las han cumplido. Le hicieron creer a todo el mundo que el narcotráfico pasaba por una ley de derribo: hoy los aviones narco aterrizan en la provincia de Buenos Aires. Dijeron que iban a blindar las fronteras, no sé con qué las blindaron, también sacaron el Ejército en el Escudo Norte. Al Cinturón Sur lo iban a sacar, pero no lo sacaron. Anunciaron un nuevo sistema de monitoreo y dos camionetas cruzaron la ciudad a 240 kilómetros por hora. Si no era por un video subido a Facebook nadie se enteraba. Si vos cruzás la ciudad a 240 kilómetros por hora sin que un policía te detenga, bueno.