Consultado sobre si Meirelles era un personaje creíble, Segré respondió que al Ministerio Público brasileño "no puede mentirle porque si no se cae la delación premiada", lo que le significaría volver a prisión: "Lo cierto es que en esta declaración ante los fiscales argentinos no hemos leído la transcripción. Lo que ha aparecido en algunos medios es que él dice que le pagó a Arribas 850 mil dólares y que todo lo que pagaba era coimas. Esa afirmación no es así, está en la sentencia, 114 páginas que he leído para interiorizarme con una parte de ese proceso, donde se explica todo el funcionamiento de esta trama. Las operaciones que hacían con estos comerciantes de la 25 de Março no tenían nada que ver con coimas, eran pagos ilícitos. Había dentro de la estructura de Meirelles pagos ilícitos y coimas. Pero no pierde nada mintiéndoles, si fuera el caso, a los fiscales argentinos. Si le mintiera al Ministerio Público brasilero corre el riesgo de volver a la cárcel".