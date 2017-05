Los pagos -que no se hicieron y el resultado del juicio definirá si se concretan o no- fueron ordenados a pesar que tanto la Sindicatura General de la Nación como la Procuración del Tesoro de la Nación objetaron los montos y recomendaron que no se avance. El caso llegó hasta la Corte Suprema que con su mayoría automática avaló lo actuado por Alsogaray.