"Marcos para mí ha sido siempre el elemento central. Y cuando todo el mundo entra a dudar, yo digo que el tipo más especialista es Marcos. Es el tipo más importante. El cerebro que ha tenido el PRO y el que puede hacerse cargo de contener a todos los que, presionados por el círculo rojo, enseguida quieren hacer lo que el círculo rojo pretende. El tipo se sostiene, ¿entendés? Marcos es la persona que más veces me hace cambiar de opinión. He demostrado que soy un tipo que escucho a todos y que no me molesta cambiar de opinión. Pero Marcos es mi máximo verdugo, porque más de la mitad de las cosas que pienso, cuando lo escucho a él, las cambio. Desde el sentido común llego a la conclusión de que es más inteligente lo que él dice que lo que yo digo. Tan simple como eso", define Macri a Peña, según escribió la periodista Laura Di Marco en su último libro.