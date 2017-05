José Cano se reunió la semana pasada con Macri y con encuestas en mano el Presidente confirmó su candidatura a diputado para Tucumán. "Los números me dan bien y me lo pide el Presidente. Nadie puede decir que no a esto", le dijo Cano a un secretario de confianza que trabaja en el Plan Belgrano. El dirigente de la UCR tucumana cree que tiene amplias posibilidades de ganar en octubre aunque hasta diciembre alternará campaña con gestión.