Una de las primeras bombas estalló en 1990, cuando el contador Antonio Roque Casabona denunció que el consorcio Empresas Reunidas, Impregilo, Dümez y Asociados Para Yacyretá (ERIDAY), a cargo de la construcción de la represa, cobró la friolera de 2 mil millones de dólares en concepto de reembolsos indebidos. En otras palabras, dijo que el grupo de empresas se había llevado ilegalmente un plus equivalente al 100% de lo que era el presupuesto original para la obra. ERIDAY estaba encabezado por la italiana Impregilo y la franco-germana Dümez, que habían protagonizado una escandalosa puja que resolvieron uniéndose en sociedad y quedándose co el control del grupo y el 25,50% de las acciones cada una. Muy lejos de lo que había pasado con la represa binacional de Itaipú, entre Brasil y Paraguay, el pliego de las obras civiles de Yacyretá no sólo no exigía un porcentaje mínimo para capitales locales, sino que en su afán de destruir la industria nacional, Martínez de Hoz decidió que el consorcio ganador fuera internacional y estuviera liderado por una empresa extranjera. Habría sido una gran oportunidad para las empresas argentinas, como ocurrió con IMPSA, de Pescarmona, que logró exportar turbinas luego de la experiencia que ganó en Yacyretá.