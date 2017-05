Consultado por su opinión sobre la situación de César Milani, Balza indicó que si bien cuando estaba al frente del Ejército "no lo conocía" hizo hincapié en que los dos ascensos que tuvo el ex general pasaron por el Congreso y en ese sentido señaló que "si en el legajo de Milani estaban todo lo que dicen los medios – en relación a las causas por las cuales hoy está preso- no creo que lo hubiesen aprobado".