"Déjenme dudar de la declaración de Meirelles si lo único que recordó en la videoconferencia son las transferencias que supuestamente le hizo a Arribas", dijo un allegado al titular de la AFI que el mes pasado fue sobreseído por el juez Rodolfo Canicoba Corral. El fallo fue confirmado por el fiscal general de la Cámara Federal, Germán Moldes, que desistió de continuar con la acusación. En efecto, no pudo recordar si le hizo giros al ex ministro Julio De Vido, ni a los ex secretarios Ricardo Jaime y José López, responsables directos de las obras de Odebrecht en la Argentina.