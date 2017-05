Cristina Kirchner no dejó de aprovechar la entrevista para criticar nuevamente a los medios, y consideró: "Si uno lee algunos diarios, parece que todo estuviera fantástico. Hay una crisis económica. Hoy el 50 por ciento de la gente no llega a fin de mes y deben cambiar hábitos de consumo". Para la ex jefa de Estado, en los medios "no se habla de otra cosa que no sea de mí y de nuestra gestión. Lo hacen para distraer, porque no pueden hablar de ellos".