Sanguinetti, al realizar la apertura del evento, dijo que "el futuro no es lo que era" y Darío Werthein resaltó la importancia de comprender el mundo digital en el que estamos insertos. Cuando arrancó con el debate acerca de "La sociedad abierta y sus enemigos", contó que ayer, justamente, visitó Bardas Blancas, una localidad mendocina que no tenía conexión de internet. "Ellos querían estar conectados, y tal vez ahora tendrán problemas nuevos que antes no tenían, pero ahora están integrados al país y al mundo", planteó.