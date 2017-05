A lo lejos, pero cerca al mismo tiempo, esas falsas sensaciones que generan las marchas multitudinarias, se instaló el escenario principal, junto un un cartel claro: "Señores jueces: NUNCA MÁS. Ningún genocida suelto", en un negro brillante, fondo blanco y un rojo sangre. Desde ahí, Taty Almeida, dirigente de Madres Línea Fundadora, fue la primera en tomar la palabra. Definió el encuentro como una "jornada histórica" y destacó, por sobre todas las cosas, el uso del pañuelo blanco como distintivo, algo a lo que se había manifestado en contra, Hebe de Bonafini, quien no participó de la marcha. Almeida explicó que la idea surgió en las redes sociales y que ellas la abrazaron: "Las Madres dijimos, ¿por qué no? El pañuelo es además el símbolo de los 30 mil, y acá estamos todos juntos reunidos con ese pañuelo blanco, que es la lucha que no afloja".