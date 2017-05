"No me van a hacer callar, así me armen 80 causas. Así armen 80 causas, porque me pueden ver del derecho y del revés y soy la misma de siempre. Tengo lo mismo que he declarado en todas y cada una de mis declaraciones juradas que vengo haciendo desde 1995 cuando era senadora. Y puedo dar cuenta de cómo vivo porque he vivido parecido siempre".