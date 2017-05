En el final de la misiva, Bressi le agradece a Vidal por haberlo mantenido en el cargo: "Me honró y confió con el cargo de Superintendente General de la Policía, siendo esta la más alta distinción a la que aspira todo efectivo de la Policía. No hay deber más necesario que el de dar las gracias, ya que la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino la madre de todas ellas".