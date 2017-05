La respuesta de la industria no tardó en llegar y fue aún más allá: no sólo le advirtió al PAMI que no aceptará la rescisión del acuerdo, sino que además exigió que la obra social le salde –en un plazo de cinco días a partir del 4 de mayo– una deuda que tiene por unos $952 millones correspondiente a 2016 y 2017.