De hecho, hace un mes atrás la diplomacia de China presentó al gobierno de Macri su preocupación por el atraso que tenía el informe ambiental de las represas. No fue el único escollo que debió sortear la administración de Xi Jinping. Por pedido de Macri, el año pasado China tuvo que aceptar cambios en el contrato original que había cerrado Cristina Kirchner antes de dejar el poder. De esta manera, con los cambios incorporados al nuevo acuerdo las represas no tendrán 11 turbinas, como estaba previsto originalmente, sino ocho, para evitar que la potencia impacte en el ambiente; se reducirá el monto de la obra de US$ 7600 millones a US$ 4000 millones; se aplazarán los tiempos de la obra y la provincia de Santa Cruz obtendrá un 12% de regalías por la energía transportada al país aunque el Estado nacional mantendrá la propiedad de las obras. Éste es el nudo del acuerdo técnico que se alcanzó.

Ahora se destrabó el segundo nudo del acuerdo que eran las objeciones de los ambientalistas. Tras el viaje de Macri a China será el turno de la asamblea pública y la Corte Suprema la que tenga que definir totalmente el panorama para que comiencen las obras de infraestructura en Santa Cruz. Macri llegará el próximo lunes 15 a Beijing con una cargada agenda de temas en visita oficial. Lo espera su par Xi Jinping y todo su gabinete para dos jornadas de intenso trabajo. Luego Macri partirá rumbo a Japón para establecer allí otra serie de convenios destinados a generar inversiones en la Argentina.