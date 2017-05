El ex vicepresidente Amado Boudou ya se encuentra en los tribunales de Comodoro Py para afrontar el primer juicio oral en su contra: está acusado de haber inscripto a su nombre un auto cuya documentación es falsa. Y en la primera jornada adelantó que va a declarar. Luego de la lectura de la indagatoria ante el juez Claudio Bonadio del ex funcionario, fue el turno de la presentación que realizó su ex novia, Agustina Seguín.