Los jueces señalaron que al estar firme la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del Memorándum y al ordenarse que no se diera comienzo a la ejecución del citado acuerdo, las excepciones en las que intentó ampararse el Ministerio de Relaciones Exteriores para no permitir el acceso a la información solicitada resultan insustanciales. Al mismo tiempo ese fallo -el que declaró la inconstitucionalidad- privó de algún tipo de incidencia o efecto al Memorándum sobre la causa penal, por lo que no se advierten motivos suficientes para que la información que pidió Laura Alonso sea considerada "reservada". Mucho más si se tiene en cuenta que a través del decreto 299 de este año, el Poder Ejecutivo Nacional ordenó desclasificar la información relativa a la AMIA.