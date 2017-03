Según supo Infobae, la ex jefa de Estado llegó de buen humor a las oficinas del Juzgado Criminal y Correccional Federan N°11 y saludó a los empleados que la allí la esperaban. También al fiscal que la imputó, Carlos Rívolo. Acompañada de su abogado, Carlos Beraldi, la ex mandataria informó que iba a presentar un escrito y no iba a contestar preguntas.