La autocrítica fue bastante clara en la conferencia de prensa del Presidente, no sólo en las palabras, sino en la actitud. Nosotros no previmos, y eso es algo que está mal hecho, que cualquier situación de potencial conflicto de intereses, sobre todo en el caso de la Argentina actual en donde el presidente es un ex empresario cuya familia trabaja de empresarios, con el fideicomiso ciego de todos sus bienes no alcanza. Hay que tener una lupa más gorda para mirar todas las situaciones en las cuales la familia del Presidente está involucrada, sea en una licitación o un conflicto del Estado con esa empresa, o sea cualquier cosa. Creo que haber obviado que eso iba a ser una situación que generaba suspicacia, que es lo que está pasando, fue un error enorme, porque en definitiva es un costo político para el gobierno. No fue en la realidad un caso de corrupción, no lo fue. Lo que se hizo no fue algo mal hecho, sí estuvo mal no prever que había que meterle 50 controles más, eso fue un error y hay que solucionarlo.