No sólo adhieren a la marcha el Partido Justicialista nacional, cuyo presidente es el sanjuanino José Luis Gioja (en plena campaña electoral para renovar su banca) y el PJ de la provincia de Buenos Aires (presidido por el ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza), sino un colectivo dispar que va desde la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner y su militancia de La Cámpora, hasta el Frente Renovador, el Partido Socialista, las dos CTA, los movimientos sociales, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria (CGERA).