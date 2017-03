"Vamos a hacer todo lo posible para garantizar el ciclo lectivo. Hoy firmé una resolución por la cual los días que se pierdan van a ser recuperados en el receso invernal. La conciliación obligatoria no es fácil. Cuando hay conflictos de derechos, hay que protger al más vulnerable. Y queremos dar un aumento, porque es justo. Le pedimos al docente que no se dejen usar. Si considera que tiene que ir a un paro, que lo hagan, pero no se dejen usar", cerró.