En esa línea, y como una muestra clara del ensañamiento y revanchismo del que soy objeto, fui privada prácticamente de todo mi patrimonio. Se ha llegado a prohibir a los bancos que me otorguen tarjetas de crédito. Otro tanto se hizo con mis hijos y las dos sociedades familiares que conformamos. Se me impusieron condiciones procesales restrictivas de mis derechos tales como obligarme a viajar hasta la Ciudad de Buenos Aires desde mi domicilio real, distante a más de 2.500KM de la misma, sólo para notificarme o para tomarme huellas dactilares, trámite éste que fue incorrectamente realizado en Buenos Aires y debí repetir en Rio Gallegos, quedando en evidencia el abuso de autoridad y la actitud persecutoria. En definitiva, se me impidió ejercer las garantías más elementales que consagra la Constitución Nacional: ser juzgada por un juez imparcial, ejercer mi derecho de defensa y no ser perseguida de manera múltiple por los mismos hechos, violentándose incluso el valor de la cosa juzgada.

2. Por otra parte, todo esto viene ocurriendo mientras los problemas de millones de argentinos se siguen agravando con motivo de las políticas emprendidas por el actual gobierno, situación que pretende ser ocultada y manipulada a través de la actuación coordinada de una alianza política, mediática y judicial. En el mismo sentido, la violencia del discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, por parte del Presidente de la República en el cual llegó a la situación inédita de referirse a un dirigente sindical, cuyos hijos han sido amenazados de muerte por la actividad gremial de su padre, manifestando: "Baradell no necesita que nadie lo cuide" (sic) cuando se le había otorgado custodia por orden judicial, revela una actitud de menosprecio por parte de la más alta magistratura a los derechos, garantías y seguridad de las personas.

Asimismo, los procesos pseudo-judiciales a los que me refiriera en el punto anterior y la descomunal campaña de prensa desatada, son una prueba inequívoca de cuanto vengo describiendo y del modus operandi de un Gobierno en relación a todo aquello que considera "opositor".

A ello deben sumarse dos hechos de inusitada gravedad en relación a la persecución sistemática de opositores y su familia que han tenido lugar:

• Durante el mes de enero estalló el escándalo de las escuchas telefónicas a opositores. Las mismas se venían realizando desde el año 2016 bajo el sistema de pre-causas o supuestas causas que se pudo advertir claramente, eran sólo instrumentos para vigilar y controlar, en este caso a la suscripta.

• El lunes 13 de febrero (creo que esa fue la fecha), en el Banco Central de la República Argentina, en una reunión de gerentes de dicha entidad convocada por su Presidente, Federico Sturzenegger. Durante el desarrollo de la misma, se exhibió un power-point que terminó con la foto de mi hija Florencia diciendo: "¿y con ésta que hacemos?" (sic). Ante dicha pregunta los gerentes respondieron que no hay herramientas para involucrarla una investigación, pese a lo cual un director insistió en que debía trabajar en esa dirección porque tenía "X" cantidad de dólares "en la esquina" (en referencia al Banco Galicia). Todo esto, junto al manejo de la UIF, la AFI, la AFIP y el BCRA, demuestra una orquestada maniobra de persecución ordenada, como no puede ser de otra manera, desde el Poder Ejecutivo.

3. Todos estos hechos, y dado que la crisis resulta ya inocultable, se pretende seguir avanzando en esa línea y generar nuevos episodios distractivos que alejen a la gente de los problemas reales; máxime cuando en los próximos días el descontento popular se expresará legítimamente a través del ejercicio de los derechos de huelga y/o de peticionar ante las autoridades.