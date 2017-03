"No debe olvidarse que estamos en presencia de una sociedad de naturaleza familiar, en la cual las formalidades que de ordinario se aplican en este tipo de personas jurídicas se encuentran minimizadas o atemperadas, habida cuenta de la estrecha relación de confianza que une a sus miembros, más aún en el caso de la familia Kirchner, que no solamente son tres miembros –la madre y sus dos hijos-, sino lo que es más importante aún, no se trata de una familia, como otras –algunas muy conocidas-, con diferencias económicas o reclamos judiciales entre sus integrantes", sostuvo Manzanares en el escrito.