Por ejemplo si las elecciones fueran hoy, las boletas Cristina Kirchner-Daniel Scioli y Sergio Massa-Margarita Stolbizer pelearían el primer lugar. La eventual aparición de otra opción peronista les restaría votos a la ex Presidente y al ex intendente de Tigre, pero no alteraría sustancialmente sus lugares en los comicios. En todos los escenarios, la propuesta del Gobierno, con Elisa Carrió y Jorge Macri, aparece relegada al tercer lugar.