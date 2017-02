La declaración del contador ahora detenido, que pasó desapercibida, no lo es tanto: el ex hombre de los números de Báez responsabiliza a Guthux de la mudanza que se dio en el piso de La Rosadita entre las oficinas de Gadín y SGI, horas antes de un allanamiento, pero aclara algo "trasladaron las cajas que contenían la documentación de sus clientes desde la oficina B al subsuelo del edificio, negando que su colega -Guthux- haya ingresado a la oficina C ocupada por la financiera (SGI Argentina S.A.)". Todos esos movimientos fueron registrados por cámaras de seguridad. Algunos colocan a Guthux en la mesa de La Rosadita, también contando dinero, pero la calidad de las imágenes apenas permite identificar a los ya conocidos.