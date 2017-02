Vilker dice que en los estudios cualitativos que hizo en la Tercera Sección Electoral "Macri aparece como frío, lejano, insensible" y que cuando pregunta por qué el enojo con el Gobierno nacional contestan que "no ven logros en su vida cotidiana". Tiene muy presente un entrevistado del focus group que le explicó: "Con Cristina me compré el aire acondicionado y me construí el segundo piso de la casa, a donde mandé a mis hijos. Ahora, con el aumento de la luz, los tuve que traer para abajo de nuevo, porque no puedo pagar la nueva tarifa". Señala la experta: "Es la metáfora perfecta de que con Cristina nos fuimos para arriba y ahora con Mauricio vamos para abajo".