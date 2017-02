Para 2015, los datos son menos específicos. Figura apenas un expediente de pago a la banda por participaciones no especificadas en el marco de los programas "Festivales para Todos" y "Maravillosa Música" por un total de $1.260.000. Para entonces la banda venía promediando una factura de "gastos" de 150 mil pesos por show. En una búsqueda por sitios oficiales, en #BORDER reconstruimos que La Mancha de Rolando participó en al menos doce shows pagados por el Ministerio de Cultura durante el último año del gobierno de Cristina, incluido el recital en Firmat, por "Igualdad Cultural". Cuatro fechas por la campaña "Verano de Emociones" en Mar del Plata -tierra de Boudou-; Las Grutas, Río Negro; San Marcos Sierra, Córdoba y San Rafael, Mendoza, donde Manu Quieto generó controversias desde el escenario, al sostener: "Cuando prendan la tele no le hagan caso, no sean boludos, no marchen por cualquier cosa. Hay que cuidar la democracia, no hagan caso a los medios que les mienten".