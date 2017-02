Lo cierto es que, más allá del humor e ironía, quien fuera presidente francés entre 1969 y 1974 anticipaba cierta imagen estereotipada de los consultores políticos que se consolidaría varios años después. Indudablemente, Hollywood ha aportado lo suyo a partir de exitosas series como The West Wing, o más recientemente House of Cards: los personajes, inspirados en rasgos de muchos consultores políticos reales, llevan la imagen caricaturizada a amplias audiencias en todo el mundo. Pero no todo es culpa de Hollywood, muchos consultores políticos que actúan precisamente como si fueran estrellas del cine, alimentan dicho mito. Las campañas norteamericanas, pero también en gran medida las francesas, británicas y de otros países europeos, han nutrido a la prensa de afamados gurúes. Nombres como Dick Morris, James Carville, Karl Rove o Allistair Campbell son ampliamente conocidos, no solo en el ámbito de la política y el campo profesional de la consultoría, sino fundamentalmente en los medios masivos de comunicación.