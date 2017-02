Una escribana de Santa Cruz declaró hoy ante el juez Claudio Bonadio para intentar explicar la maniobra que permitió la compra del chalet donde vive la ex presidenta Cristina Kirchner en Río Gallegos. La vivienda fue adquirida en 2009 por Negocios Patagónicos SA, la inmobiliaria de Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo Kirchner. Pero recién pasó a manos de Los Sauces en 2012. La escritura se hizo US$ 250.000, aunque un año antes se había valuado en $ 200.000 (casi US$ 50 mil).