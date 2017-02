Errejón tuvo más gestos provocativos, como cuando le pidió al pueblo argentino: "aguanten, no aflojen, vamos a volver" o cuando hizo la señal de la V luego del discurso de Macri. Lo que no deja de ser curioso es que tanto él como el resto de sus correligionarios cuestionan a Rajoy, del PP, porque supedita las relaciones con Argentina a la "afinidad ideológica" y en lugar de hacer política exterior de país hace "política exterior de partido", una crítica que bien podría también caberles a ellos mismos o que al menos debería llevarlos a reflexionar si no supeditan también ellos cada una de sus declaraciones o gestos a esa misma afinidad o sintonía ideológica con el resto del mundo.